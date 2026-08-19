Як повідомляють ворожі пропагандистські медіа, російський диктатор Володимир Путін визнав факт завдання шкоди економіці Росії через атаки Сил оборони України на промисловість та інфраструктуру. За його словами, у Москві добре бачать і розуміють наслідки цих ударів.

Що саме заявили в Кремлі?

Під час свого виступу на засіданні Ради зі стратегічного розвитку глава Кремля намагався переконати публіку, що критичної загрози для держави ці ураження не несуть.

"Зрозуміло, критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може. Але шкоди вони нам, звісно, завдають, це очевидно. Ми це розуміємо, бачимо та знаємо", – заявив очільник країни-агресорки.

Потенціал ворога знижується

У ніч проти 19 серпня в Росії заявили про масовану атаку безпілотників на кілька регіонів. За даними російської влади, дрони атакували Москву, Ярославську та Владимирську області, а також промислові об'єкти в Уфі.

Раніше в Самарі уразили потужності ракетно-космічного центру "Прогрес", де виробляють ракетоносії сімейства "Союз". Після попереднього удару 15 серпня на території підприємства спалахнула пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів.

Попри спроби російського керівництва применшити масштаб проблем, українські удари суттєво послаблюють економічні та логістичні спроможності Росії. Як вже повідомлялося на нашому сайті, президент Володимир Зеленський відзначав важливість системного зменшення воєнного потенціалу агресора.