Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о последствиях удара по ракетно-космическому центру "Прогресс"?

По результатам анализа дополнительных данных было установлено, что повреждения получили производственный цех сборки двигателей для ракетоносителей типа "Союз" и цех обслуживания авиационной техники АО "Авиакор – авиационный завод". Кроме того, после удара на территории РКЦ "Прогресс" в Самаре зафиксировали пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Ракетно-космический центр "Прогресс" является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Он участвует в производстве ракет-носителей семейства "Союз", которые используются для вывода космических аппаратов на орбиту.

Продукция предприятия также имеет значение для российской военной инфраструктуры, в частности, для развертывания спутниковых группировок связи в интересах армии России.

Поражение производственных мощностей такого уровня может отрицательно повлиять на военно-технологические возможности России и ее возможности по производству соответствующей ракетно-космической продукции.

Работа украинских сил по ключевым военным и военно-промышленным объектам России продолжается.