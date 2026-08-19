Російського диктатора цитують росЗМІ.

Путін готується повертати окупантів

Путін заговорив про повернення своїх окупантів з зони так званої "СВО". Він закликав регіони заздалегідь готуватися до цього, бо, мовляв, військових повернеться "багато".

Це питання повернення наших хлопців із лінії бойового зіткнення після закінчення "спеціальної військової операції". Багато людей, їх потрібно працевлаштувати,

– сказав диктатор.

За його словами, агресори повертатимуться зі "здоровими амбіціями", тому "серйозну роботу" варто розпочати завчасно.

Водночас зі слів російського диктатора наразі не йдеться про конкретні терміни закінчення війни.

Нагадаємо, Путін визнав, що українські атаки по стратегічних об'єктах в Росії завдають їй шкоди. Він применшив критичність наслідків ударів та намагався переконати публіку, що тяжкими вони не будуть.

До слова, радник ОПУ Михайло Подоляк назвав три фактори для завершення бойових дій: посилити ППО для захисту цивільних, знищувати військові виробництва Росії, зокрема ракетні, та ліквідувати пускові можливості ворога біля кордону з Україною.