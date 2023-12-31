По Kharkiv Palace в Харькове ударили ракетами "Искандер-М": детали атаки от полиции
Источник:Общественное
Во время массированного обстрела Харькова в субботу, 30 декабря, враг ударил по гостинице "Kharkiv Palace" и жилому дому ракетами "Искандер-М".
Об этом сообщил руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, в гостинице было заселено 34 номера, но сколько людей находились там на момент атаки, еще не подсчитали.
Смотрите также Прилет в жилой дом и десятки пострадавших: все, что известно об ударах по Харькову
"Следователи установили: россияне попали по зданию гостиницы "Kharkiv Palace" и жилому дому в центре Харькова вечером 30 декабря ракетами "Искандер-М"", – говорится в сообщении.
Ранее Тимошенко отмечала, что это был хаотический удар по городу без какой-либо цели. Никаких военных объектов поблизости не было.
Отель Kharkiv Palace после атаки россиян / Фото с тг-каналов
Обстрел Харькова: главное
- Вечером 30 декабря в Харькове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Впоследствии стало известно, что российские захватчики обстреляли центр города и попали по жилому дому.
- Среди пострадавших – журналист из Великобритании. По последним данным, в результате российских обстрелов пострадали 20 человек, среди них двое детей – 14 и 16 лет.
- Под атакой оказались гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.