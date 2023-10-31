По стране ширятся тревоги: в нескольких областях фиксируют "Шахеды"
На вечер 31 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сообщается, что в воздушном пространстве зафиксировали "Шахеды".
Людей просят не пренебрегать своей безопасностью и уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
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Где объявлена тревога
По состоянию на 20:30 воздушную тревогу объявили в следующих областях:
- Сумская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская.
Что известно об угрозе
Телеграмм-каналы сообщили, что в Сумской области пролетел "Шахед". Кроме того, их звук слышали и в Днепропетровской области. По состоянию на 20:30 сообщили, что "Шахеды" двигаются в сторону Кропивницкого.
Тем временем Воздушные силы заявили о ракетной опасности.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации в восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационного вооружения,
– говорится в сообщении.
Украинцам напоминают, что доверять стоит только информации из официальных источников. Враг атакует Украину не только оружием, но и фейками.
Детали о ночной атаке
В ночь на 31 октября Россия уже атаковала Украину "Шахедами". В Воздушных силах ВСУ рассказали о результате работы.
"Российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 2 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все БПЛА противника", – говорится в сообщении.
Дроны оккупанты направляли на Староконстантинов. Там расположен военный аэродром, который российские оккупанты постоянно пытаются поразить. К счастью, врагу не удается реализовать свои цели.
Кроме того, было неспокойно в Николаевской области. Там оккупанты атаковали Х-59.
Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все свои террористические преступные действия.