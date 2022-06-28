По Сумщине "прилетело" более 200 снарядов, в Харькове разрушена школа: как прошли сутки в Украине

За прошедшие сутки, 27 июня, россияне нанесли удары по Полтавщине. Ракеты попали в ТРЦ. под завалами найдены тела 18 украинцев. Существенные повреждения также зафиксированы в Харьковской, Сумской и Николаевской областях.

В то же время, как отметили в Офисе Президента, относительно спокойной была ситуация в западных регионах страны, а также в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях. Об этом ведомство сообщило в 8 утра, 28 июня, сообщает 24 канал.

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Последствия ракетных ударов по Полтавщине 27 июня

27 июня российские кафиры нанесли удар по торговому центру в Кременчуге, что на Полтавщине. По состоянию на утро обнаружены тела 18 человек – один человек скончался в больнице. Всего за медицинской помощью обратились 59 человек, госпитализированы 24, из них 6 - в тяжелом состоянии.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. ТРЦ "Амстор" полностью разрушен,

– рассказали в Офисе Президента.

По их данным, вторая ракета попала на территорию одного из предприятий. В результате атаки уничтожен пролет одного из корпусов, повреждено двухэтажное здание, все окна – выбиты. К тому же 2 работника получили травмы.

Черниговщина: обстрелы села

Ночью россияне обстреляли из минометов село Заречье Новгород-Северского района. Информация о потерях или разрушениях не поступала. Пока детали уточняются.

Запорожская область

Вечером 27 июня кафиры стреляли по населенным пунктам Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Известно о "прилетах" в 15 километрах от областного центра. Пока местные органы выясняют подробности относительно последствий.

По Сумской области выпущено более 200 снарядов

В течение всех предыдущих суток россияне били по Сумщине из ствольной и реактивной артиллерии. В области зафиксировано более 200 снарядов и мин.

"Разрушений нет, один ранен. Другие детали относительно последствий уточняются", - добавили в ОП.

Обстрелы двух общин на Днепропетровщине

В Днепропетровской области враг обстрелял из дальнобойного оружия две общины Криворожского района - Широковскую и Зеленодольскую. Предварительно никто не пострадал, информация о масштабах разрушений выясняется.

В Харькове разрушили школу

В результате ночных ударов в Харькове повредили учебное заведение. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских.

Менее хорошие новости поступают из области – в результате обстрелов Немышлянского и Салтовского районов в Харькове пострадали 30 человек, 5 погибли.

Обстрелы потерпели также Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы. В Чугуевском районе ранены два человека, в Богодуховском — один человек ранен.

Ситуация в Луганской области остаются напряженной

Вчера из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей Лисичанска, вышедших пополнить запасы питьевой воды. В результате 8 человек погибли на месте. Среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен.

Оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Российская армия пытается блокировать город, а также захватить транспортное сообщение с Донбасом. Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Также разрушены два моста и автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города. За сутки здесь сообщили об 11 погибших 22 раненых гражданских.

Донеччина: за сутки – обстрелы всей линии фронта

Под обстрелы попали:

Авдеевка, в том числе Авдеевский коксохимический завод, жилищный сектор, гаражный кооператив;

Бахмут: нефтехимический завод, автовокзал, железная дорога, жилищный сектор;

Краматорск: жилищный сектор, железнодорожное полотно, линии электропередач;

Красногоровка: жилой сектор;

Селидово: шахта;

Славянск: жилой сектор, здание ГСЧС;

Торецк: нежилые помещения;

ряд поселков: Очеретино, Ласточкино, Нетайлово, Опросное, Первомайское.

Суммарно здесь погибли двое гражданских, шестеро получили ранения.

Николаевщина: ракетные обстрелы

Утром 28 июня Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Пока информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Также в ОП отметили, что сегодня около четырех утра противник обстрелял Широковскую и Ингульскую общины Баштанского района. В настоящее время продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Известно, что кафиры попали по сельскохозяйственным угодьям.

Обстрелы продолжаются и по линии разграничения. По предварительной информации, кое-где разрушена, инфраструктура и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

В Николаевском районе вечером российские войска обстреляли село Лиманы Галицыновской общины. В результате обстрела Куцурубской общины разрушена социальная инфраструктура.

С четырех утра захватчики били по Очаку. Получены по территории городского рынка, здания дворца культуры, а также частном секторе.

Три человека погибли, из них один ребенок. Ранены семь человек,

– рассказали в ОП.

Также утром 28 июня зафиксированы обстрелы Мишково-Погореловской, Галицыновской, Шевченковской общины. По предварительной информации – жертв нет.

Херсонщина: российские военные продолжают обстрелы деоккупированных населенных пунктов

Боевые действия кафиры ведут всеми разрешенными и запрещенными видами оружия. Ракеты выпускают даже по небольшим селам.

Стабильно критическая ситуация в Высокопольской, Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской общинах и населенных пунктах, граничащих с Николаевской областью. Многочисленные взрывы за последние дни были и в Каховском районе.

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Относительно спокойные регионы

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградщине, Черкасщине, Одесщине, Полтавщине, Житомирщине и Киевщине, добавили в ОП.

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