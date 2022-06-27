Вражеская ракета попала прямо во двор учебного заведения. Об этом 24 каналу сказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.

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Школа почти уцелела

Под удар попал Киевский район. Предварительно это была ракета "Искандер", которыми постоянно обстреливают Харьков. К счастью, она попала не в само здание, а во двор. В результате там образовалась огромная воронка глубиной 6 метров.

"Когда-то здесь был школьный газон – красивый, уютный, с экзотическими растениями. Сейчас ничто не напоминает прежнее декоративное место", – говорит корреспондент.

По словам Анны, взрывная волна была настолько мощной, что землю разбросало через школу. Более того, даже в соседних жилых домах вылетело стекло, людей заглушило. Недалеко от места "прилета" было хозяйственное здание, оно загорелось.

Школа, на сколько возможно, уцелела, но большинства окон там нет. Местные сотрудники говорят, что они только заменили окна, немного утеплились… Теперь все нужно делать заново,

– добавила она.

Последствия ракетного удара / Фото Анны Черненко, 24 канал

Напомним! По данным Харьковской ОВА, сейчас в городе остается до 1 миллиона человек – это более половины жителей. Харьковчане массово возвращаются домой, однако власти призывают людей воздержаться. Дело в том, что в условиях регулярных обстрелов массовое скопление людей становится особенно опасным. Кроме того, это нагрузка на транспортную систему, систему здравоохранения и жилищный фонд.

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