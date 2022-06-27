Вражеская ракета попала прямо во двор учебного заведения. Об этом 24 каналу сказала корреспондент из Харькова Анна Черненко.
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Школа почти уцелела
Под удар попал Киевский район. Предварительно это была ракета "Искандер", которыми постоянно обстреливают Харьков. К счастью, она попала не в само здание, а во двор. В результате там образовалась огромная воронка глубиной 6 метров.
"Когда-то здесь был школьный газон – красивый, уютный, с экзотическими растениями. Сейчас ничто не напоминает прежнее декоративное место", – говорит корреспондент.
По словам Анны, взрывная волна была настолько мощной, что землю разбросало через школу. Более того, даже в соседних жилых домах вылетело стекло, людей заглушило. Недалеко от места "прилета" было хозяйственное здание, оно загорелось.
Школа, на сколько возможно, уцелела, но большинства окон там нет. Местные сотрудники говорят, что они только заменили окна, немного утеплились… Теперь все нужно делать заново,
– добавила она.
Последствия ракетного удара / Фото Анны Черненко, 24 канал
Россияне уничтожают украинские школы: что известно
- Оккупанты не только пытаются забрать у детей право на образование, они уничтожают нашу историю. Да, в мае они обстреляли Новгород-Сиверский Черниговской области. В результате ракетного удара разрушена школа, в которой учился Пантелеймон Кулиш.
- Россияне разбомбили школу-интернат Николаевской области. Там жили и учились дети из полных семей и дети-сироты.
- В начале июня оккупанты нанесли удар по школе в городе Бахмут. В результате вражеского обстрела ранения получили два человека.
- Военные страны-агрессора обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в этом городе.
- В связи с полномасштабным вторжением выпускные в украинских школах прошли в режиме онлайн. Вместо долгожданного последнего звонка ученики слышали звуки сирен, извещающие об угрозе авиаудара. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в целом Россия повредила более 1 800 образовательных учреждений по всей Украине.
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