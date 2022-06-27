Ворожа ракета влучила прямо у подвір'я навчального закладу. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Школа майже вціліла

Під удар потрапив Київський район міста. Попередньо, це була ракета "Іскандер", якими постійно обстрілюють Харків. На щастя, вона потрапила не у саму будівлю, а на подвір'я. В результаті там утворилася величезна вирва глибиною 6 метрів.

"Колись тут був шкільний газон – красивий, затишний, з екзотичними рослинами. Зараз ніщо не нагадує колишню декоративну місцину", – говорить кореспондентка.

За словами Анни, вибухова хвиля була настільки потужною, що землю розкидало через школу. Ба більше, навіть у сусідніх житлових будинках повилітало скло, людей поглушило. Неподалік місця "прильоту" була господарча будівля, вона загорілася.

Школа, наскільки можливо, вціліла, але більшості вікон там немає. Місцеві співробітники кажуть, що вони тільки замінили вікна, трохи утеплилися… Тепер усе потрібно робити наново,

– додала вона.

Наслідки ракетного удару / Фото Анни Черненко, 24 канал

Нагадаємо! За даними Харківської ОВА, наразі у місті залишається до 1 мільйона осіб – це більше ніж половина жителів. Харків'яни масово повертаються додому, однак влада закликає людей утриматися. Річ у тім, що в умовах регулярних обстрілів масове скупчення людей стає особливо небезпечним. Крім того, це навантаження на транспортну систему, на систему охорони здоров'я та житловий фонд.

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