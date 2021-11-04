По указанию Джулиани: Луценко придумал план расследования против Байдена в Украине, – СМИ

СМИ пишут, что украинские прокуроры Юрий Луценко, Константин Кулик и Виктор Шокин якобы заключили с адвокатом Трампа Руди Джулиани договоренности на сотни тысяч долларов. Расследование против Джо Байдена в Украине и его сына могли вообще придумать.

Все, чтобы получить политическое и личное влияние в администрации Трампа. На таких доказательствах сосредоточились федеральные следователи США.

Кстати Администрация Байдена не напоминала Зеленскому о скандале с Трампом

Они убеждены, что Джулиани и другие американские адвокаты Виктория Тонсинг и Джо ДиДженова нарушили федеральные законы о прозрачности. Прокуроры южного округа Нью-Йорка составили список из более 20 их конкретных действий по продвижению личных и политических интересов группы украинских прокуроров и политических фракций в Украине, с которыми они были связаны.

Дело Байдена могли выдумать

По информации СМИ, следователи обнаружили детальные планы, которые разработал бывший генпрокурор Юрий Луценко, а одобрил Джулиани. Согласно им, должны были начать и продвигать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Цель была одна – повысить шансы Трампа на выборах.

Источники издания утверждают, что следователи еще в прошлом году получили электронные письма Луценко, где были прописаны различные элементы этой схемы. Тогдашний генпрокурор якобы согласился публично объявить о расследовании.

Также СМИ отмечает, что Луценко был движущей силой для предоставления Джулиани, Тонсинг и ДиДженове юридических гонораров и контрактов на сотни тысяч долларов.

Почему Трамп звонил Зеленскому

Журналисты утверждают, что избрание нового президента Владимира Зеленского заставило Джулиани отказаться от плана, потому что прокуроры не имели на нового политика влияния.

Тогда же в июле 2019 года Трамп сделал свой печально известный телефонный звонок Зеленскому. Он удерживал почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине, с помощью которых хотел давить на президента.

Действия прокуроров были подробно описаны в документах

Источники рассказали, что следователи получили документы и показания свидетелей, в которых подробно описывается, как 3 украинские прокуроры, по указанию Джулиани, помогали продвигать обвинения Байдена и Украины.

Луценко заявил, что он возобновляет расследование Burisma, а Байден находится под следствием. Заместитель Луценко, Константин Кулик, возглавил бы ту часть расследования, которая касалась Байденов. Бывший генпрокурор Виктор Шокин, ранее занимавшийся расследованием в отношении Burisma, согласился публично заявить, что Байден уволил его, чтобы прекратить расследование.

Джулиани хотели заплатить

Луценко с прокурорами якобы желали получить влияние в Белом доме. Поэтому решили организовать еще и финансовую выгоду для Джулиани.

В марте 2019 года Джулиани и Луценко достигли предварительного соглашения об оказании помощи Украине в возврате денег на зарубежных банковских счетах. По словам Луценко, они принадлежали правительству.

Поэтому в различных проектах контракта Джулиани должен был получить за свою работу 300 или 500 тысяч долларов.

Аванс предусмотрели и для других адвокатов

Более того, Луценко, Кулик и Шокин согласились заплатить двум адвокатам, близким к Джулиани, то есть Тонсинг и ДиДженове.

В апреле 2019 года Тонсинг и ДиДженова направили Луценко и Кулику проект договора о предоплате. Они согласились помочь раскрыть "доказательства незаконного поведения американцев в Украине", говорится якобы о Байденах. Договор предусматривал выплату аванса в размере 125 тысяч долларов. Впоследствии Тонсинг и Дидженова направили Шокину аналогичный договор о гонораре, согласившись представлять его интересы.

Журналисты отметили, что Луценко не имел влияния или полномочий для заключения контрактов с Джулиани.

Что известно о так называемом деле Байдена в Украине