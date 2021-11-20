По Украине пронеслась непогода: сильный ветер валил деревья – красноречивые фото
Источник:24 канал
Шквальный ветер пронесся по регионам Украины 20 ноября. Последствия непогоды ощутили, в частности, жители центральных, северных и восточных областей.
Непогода разгулялась в Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях. Из-за урагана в городах попадали деревья.
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Киевщина
В столице порывы ветра были такими сильными, что не только ломали деревья, но и срывали металлические листы с крыши, в частности на улице Васильковской. Из-за этого повреждены несколько автомобилей. На Генерала Матыкина, например, дерево придавило припаркованный микроавтобус. Аналогичный инцидент произошел и у Генерала Наумова: там пострадал Ford.
Непогода в Киеве в субботу, 20 ноября / коллаж 24 канала
Ситуация на Генерала Наумова: смотрите видео
Сумщина
Непогода разгулялась и в Сумах. По информации Суспільного, из-за сильного ветра оторвало часть флага Украины у фонтана "Садко", его пришлось снять. В облгосадминистрации уточнили, что обратно флаг повесят еще до конца ноября, после ремонта. Много где в городе попадали деревья и ветки, в частности – вблизи остановки общественного транспорта, что на улице Ильинской. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
На улице Ильинской упала часть дерева / Фото СТС
Черниговщина
Шквальный ветер повалил деревья и в Черниговской области – ветвями были перегорожены участка трассы М-01. Полиция Черниговщины со спасателями оперативно разблокировали дорогу и относить беспрепятственное движение автомобилей. Правоохранители продолжают следить за безопасностью дорожного движения во время непогоды. Они призвали украинцев быть особенно осторожными, учитывая ухудшение погоды.
Ураган повалил деревья на дороги / Фото полиции Черниговщины
Харьковщина
Ураган пронесся и в Харькове. На проспекте Юбилейном, что возле здания водоканала, дерево упало на проезжую часть. К счастью, машин в тот момент там не было. Соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале "Веха (Харьков)". Отметим, что завтра, 21 ноября, в Харькове и области будет удерживаться облачная и ветреная погода.
Непогода в Харькове / Фото с телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)"
Полтавщина
Вечером 20 ноября последствия непогоды ощутили и жители Полтавы. В разных частях города там также попадали деревья. Такой инцидент произошел, например, на улице Кондратенко, расположенной недалеко от вокзала, пишет телеграм-канал PVP.POLTAVA. По предварительной информации, пострадавших в результате этого нет.
Деревопад в Полтаве / Фото из телеграма PVP.POLTAVA
Непогода пронеслась по Полтаве: смотрите видео с телеграмму PVP.POLTAVA
Какой будет погода в Украине в воскресенье, 21 ноября
- По данным Укргидрометцентра, 21 ноября в большинстве регионов будет ясно. На севере и востоке прогнозируют осадки, в частности на Харьковщине – мокрый снег.
- Температура будет колебаться от +5 в Харьковской области до +13 в Николаевской, Одесской и Херсонской. Почти по всей стране будут мощные порывы ветра.