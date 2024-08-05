Тревога добралась до Киевской и Тернопольской областей: взрывы раздавались в Николаеве и области

Днем 5 августа в Украине объявляли воздушную тревогу. Опасность распространилась на большинство областей.

В Воздушных силах предупреждали об опасности. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Украине звучит воздушная тревога

После объявления воздушной тревоги украинцев предупредили об угрозе баллистического вооружения.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

В 15:32 в ВС сообщили, что на Николаевщину движется скоростная цель.

Около 15:35 мониторинговые каналы сообщили, что в Николаевской области слышали взрыв. Вероятно, россияне атаковали ракетой типа "Искандер-М".

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме

О 15:48 мониторинговые каналы сообщили о новых пусках баллистики из временно оккупированного Крыма. Под ударом снова оказалась Николаевская область.

Скоростная цель на Николаевщине в северо-западном направлении,

– сообщили Воздушные силы.

Впоследствии стало известно о выходах баллистики из Донецкой области в направлении Запорожья и района. Также мониторинговые каналы сообщили о движении ракеты Х-59 с Херсонщины в направлении Николаевщины.

2 ракеты Х-59 летели в сторону Николаева. Воздушные силы призвали перейти в укрытие. Уже через несколько минут в Николаеве прогремели 2 взрыва.

В то же время городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал одесситов находиться в безопасных местах.

По состоянию на 16:27 во всех областях объявили отбой воздушной тревоги.

К слову, в Сумах утром и днем 5 августа также прозвучали взрывы. До этого по всей области объявили воздушную тревогу.