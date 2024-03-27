В большинстве регионов звучала тревога: Россия выпускала Х-22 с Черного моря

Российские оккупанты не дают покоя украинцам - регулярно запускают ракеты и дроны по мирным городам. Игнорировать воздушную тревогу нельзя ни в коем случае, поскольку существует угроза для жизни.

В среду, 27 марта, около 21:55 воздушная тревога начала распространяться по областям. Больше читайте в материале-хронологии 24 Канала.

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