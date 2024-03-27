В большинстве регионов звучала тревога: Россия выпускала Х-22 с Черного моря
Российские оккупанты не дают покоя украинцам - регулярно запускают ракеты и дроны по мирным городам. Игнорировать воздушную тревогу нельзя ни в коем случае, поскольку существует угроза для жизни.
В среду, 27 марта, около 21:55 воздушная тревога начала распространяться по областям. Больше читайте в материале-хронологии 24 Канала.
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Прозвучал отбой в Одесской области в 22:54. Через минуту тревогу объявили в Харьковской области, однако уже в 22:57 раздавался отбой и в этом регионе. Объявили отбой во всех областях Украины, кроме Одесской. Снова объявили тревогу в Одесской области. Вместе с тем телеграм-каналы написали в 22:39 о цели, летящей в сторону этого региона. Уже через три минуты появилось сообщение, что "цель больше не фиксируют". Прозвучал отбой в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Официальные источники говорят об угрозе для прифронтовых регионов – применении врагом авиационных средств поражения. ВСУ наблюдают активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. СМИ пишут о взрывах в Одесской области, а также мониторинговые телеграм-каналы информируют, что четыре борта Ту-22м3 оставляют пусковые рубежи возле Крыма и направляются обратным курсом. Воздушные силы заявляют, что фиксируют пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей. В частности, жителей Одесской области призывают быть в укрытиях. Тревогу объявили также в Киеве и Черниговской области. Телеграм-каналы написали об угрозе баллистики дальнего радиуса действия в областях, где объявлена тревога. Через несколько минут в Воздушных силах подтвердили, что два борта Ту-22м3 россиян зафиксировано над акваторией Черного моря. Тревогу объявили в таких регионах по состоянию на 21:57, 27 марта:
Где объявили воздушную тревогу вечером 27 марта / Телеграм-канал alarmukraine
Прозвучал отбой в Одесской области в 22:54. Через минуту тревогу объявили в Харьковской области, однако уже в 22:57 раздавался отбой и в этом регионе.
Объявили отбой во всех областях Украины, кроме Одесской.
Снова объявили тревогу в Одесской области. Вместе с тем телеграм-каналы написали в 22:39 о цели, летящей в сторону этого региона. Уже через три минуты появилось сообщение, что "цель больше не фиксируют".
Прозвучал отбой в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Официальные источники говорят об угрозе для прифронтовых регионов – применении врагом авиационных средств поражения. ВСУ наблюдают активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
СМИ пишут о взрывах в Одесской области, а также мониторинговые телеграм-каналы информируют, что четыре борта Ту-22м3 оставляют пусковые рубежи возле Крыма и направляются обратным курсом.
Воздушные силы заявляют, что фиксируют пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей. В частности, жителей Одесской области призывают быть в укрытиях.
Тревогу объявили также в Киеве и Черниговской области.
Телеграм-каналы написали об угрозе баллистики дальнего радиуса действия в областях, где объявлена тревога. Через несколько минут в Воздушных силах подтвердили, что два борта Ту-22м3 россиян зафиксировано над акваторией Черного моря.
Тревогу объявили в таких регионах по состоянию на 21:57, 27 марта: