В Украине раздавалась масштабная воздушная тревога: снова из-за взлета МиГ-31К
16 марта 2023, 09:07Читати новину українською
Утро 16 марта началось с воем сирен, оповещающих об опасности авиаудара. Во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Об актуальной ситуации в регионах, а также о причине тревоги – рассказывает 24 Канал.
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Уже в 10:35 начали объявлять отбой воздушной тревоги. К счастью, массированной ракетной атаки на этот раз не было, но следует оставаться бдительными и не пренебрегать правилами безопасности. Сообщения о тревоге начали появляться после 9:00. Сначала сирены взвыли на Востоке, а потом очень быстро распространились на всю Украину. Воздушная тревога по всей стране связана со взлетом российского МиГ-31К – ракетоноситель Х-47м2 "Кинжал".
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 9:20 / Фото "єМапа"
Добавим, что 15 марта воздушная тревога звучала три раза за день. К счастью, запусков не было. А 14 марта российские военные 4 раза поднимали в небо истребители МиГ-31К. Но в тот день ни один взлет не производился с территории Беларуси. К счастью, обошлось без атак "Кинжалами".
Последняя массированная ракетная атака по Украине
- 9 марта оккупанты совершили 81 пуск ракет. Они были разного базирования: как воздушного, так и морского и наземного. Самые опасные среди них – 6 ракет "Кинжал" и 6 ракет Х-22. Их существующие в Украине системы ПВО не могут сбивать.
- Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" нашим силам ПВО удалось уничтожить 34. Кроме того, из 8 дронов-камикадзе "Шахид" в металлолом превратили 4.