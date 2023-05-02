По Украине звучала воздушная тревога: в Запорожье раздался взрыв

В южных и центральных областях 2 мая звучала воздушная тревога. В Запорожье уже сообщают о взрывах.

По состоянию на 15.40 воздушную тревогу объявили в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами тревоги, сообщает 24 Канал.

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В Запорожье раздаются взрывы

В Запорожской области сообщают о взрывах. По предварительной информации, регион – под обстрелом из РСЗО.

В ОВА призвали жителей не игнорировать сигнал тревоги и находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Находитесь в безопасных местах до завершения воздушной тревоги!

– предупредил жителей Юрий Малашко.

В военной администрации также призвали сохранять информационную тишину – не распространять фото и видеоматериалы, чтобы не помогать врагу корректировать огонь.

По состоянию на 16.15 воздушную тревогу отменили во всех областях.

Впоследствии Воздушное командование "Восток" сообщило, что подразделением Никопольского зенитного ракетного полка уничтожен вражеский БпЛА, предположительно "Орлан". Было ли это причиной слышавших в городе взрывов – неизвестно.

Россияне продолжают терроризировать Херсонщину

Враг снова атаковал Херсонскую область управляемыми авиабомбами. Россияне нанесли авиаудар по острову вблизи села Велетенское Херсонской области. В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, еще 5 – пострадали.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, комментируя очередной коварный обстрел врагов, в очередной раз подчеркнул, что россияне – террористы.