Станом на 15:40 повітряну тривогу оголосили в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

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У Запоріжжі лунають вибухи

У Запорізькій області повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, регіон знаходиться під обстрілом з РСЗВ.

В ОВА закликали жителів не ігнорувати сигнал тривоги й перебувати в укриттях до завершення тривоги.

Перебувайте у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!

– попередив жителів Юрій Малашко.