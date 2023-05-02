Станом на 15:40 повітряну тривогу оголосили в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.
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У Запоріжжі лунають вибухи
У Запорізькій області повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, регіон знаходиться під обстрілом з РСЗВ.
В ОВА закликали жителів не ігнорувати сигнал тривоги й перебувати в укриттях до завершення тривоги.
Перебувайте у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги!
– попередив жителів Юрій Малашко.