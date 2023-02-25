По всей территории Украины была воздушная тревога: Россия могла атаковать "Кинжалами"

В Украине была воздушная тревога. Существовала угроза ракетного удара "Кинжалами". Поэтому сирены включились по всей территории нашего государства.

Раздались воздушные тревоги по всей территории Украины около 09:20. Причиной включения сирен стал подъем ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К. По состоянию на 09:55 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытия.

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Воздушная тревога была по всей Украине

09:24. Мониторинговый канал Monitor сообщил о взлете истребителя МиГ-31К. Напоминаем, что это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Имеющиеся в Украине средства ПВО не имеют возможности ее сбить. Так что сирены раздаются по всей Украине. Заметим, что ракетоноситель "Кинжалов" могут сопровождать также другие воздушные суда врага. К примеру, истребители Су-30М. По состоянию на 09:32, карта воздушных тревогПоэтому каждая из областей нашего государства под угрозой ракетного удара "Кинжалом", который враг может выпустить из МиГ-31К.

Карта воздушных тревог на 09:35 25 февраля / Скриншот

Украина не может сбивать "Кинжалы"

ДоподлинноНо поскольку "Белорусские Гаюны" не пишет, что с территории Беларуси, то можно предположить, что все же из России. В то же время в Monitor отметили, чтоо взлете ракетоносителей в Беларуси или "Саваслейке" в России. Известно только, что 4 воздушных судна подняли в воздух с аэродрома Ахтубинск, что на севере Астраханской области. 09:40 наконец-то поступило сообщение от "Белорусский Гаюн". В нем подчеркивают, чтоПользователей сети попросили проверять информацию и не распространять выдумки.Несколькими днями ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат опроверг слухи о том, что Украина якобы сбила ракеты "Кинжал". По его словам, с имеющимися у нашего государства системами, уничтожать Х-47м2 можно разве что в соцсетях.

Его можно сбить только в фейсбуке. На каких-то телеграм-каналах или еще где-нибудь. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, ну и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать,

– подчеркнул он.

Мы призываем васСледует понимать, что враг чрезвычайно коварен. И он может нанести ракетный удар в любой момент. Так что оставайтесь в укрытиях до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Это может спасти вам жизнь.