По всей территории Украины была воздушная тревога: Россия могла атаковать "Кинжалами"
В Украине была воздушная тревога. Существовала угроза ракетного удара "Кинжалами". Поэтому сирены включились по всей территории нашего государства.
Раздались воздушные тревоги по всей территории Украины около 09:20. Причиной включения сирен стал подъем ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К. По состоянию на 09:55 последовали отбои. Будьте осторожны, когда будете покидать укрытия.
Читайте также Число массированных ракетных ударов уменьшилось: в Воздушных силах назвали причину
Воздушная тревога была по всей Украине09:24. Мониторинговый канал Monitor сообщил о взлете истребителя МиГ-31К. Напоминаем, что это носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Имеющиеся в Украине средства ПВО не имеют возможности ее сбить. Так что сирены раздаются по всей Украине. Заметим, что ракетоноситель "Кинжалов" могут сопровождать также другие воздушные суда врага. К примеру, истребители Су-30М. По состоянию на 09:32, карта воздушных тревог покраснела полностью. Поэтому каждая из областей нашего государства под угрозой ракетного удара "Кинжалом", который враг может выпустить из МиГ-31К.
Украина не может сбивать "Кинжалы"Несколькими днями ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат опроверг слухи о том, что Украина якобы сбила ракеты "Кинжал". По его словам, с имеющимися у нашего государства системами, уничтожать Х-47м2 можно разве что в соцсетях.
Его можно сбить только в фейсбуке. На каких-то телеграм-каналах или еще где-нибудь. Мы не можем сбивать эту цель. Я лично не видел, кто это публиковал, ну и призываю все же доверять официальным источникам. Если бы мы сбивали "Кинжал" нашими средствами ПВО, первыми бы прокричали, что нам удалось это сделать,
– подчеркнул он.