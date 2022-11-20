По всей территории Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

Утро 20 ноября для жителей Украины оказалось неспокойным. Во всех областях нашего государства раздалась воздушная тревога. Немедленно отправляйтесь в укрытие и оставайтесь там до отбоя.

Российские военные продолжают терпеть поражения на фронте. Поэтому они не прекращают атак по мирному населению. Так, утром 20 ноября украинцев предупредили о вероятной угрозе ракетного удара. Сигнал о воздушной тревоге объявляли по всей территории нашей страны.

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Откуда была угроза удара

Как отмечают в телеграм-канале monitor, сначала говорилось об вероятном запуске ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания. Через несколько минут поступило сообщение о подъеме в небе над Беларусью истребителя МиГ-31К.

Напомним, что это тот самый ракетоноситель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую не могут сбить силы ПВО. Добавим, что этот самолет всегда сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30.

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" расписали активность Миг-31К в это утро. Следовательно, судно с бортовым номером RF-92333:

в 08:57 пошло на взлет на аэродроме Барановичи;

уже в 09:10 наблюдали его пролет над Мачулищами;

а в 09:13 над Октябрьским, очевидцы отметили, что истребитель летит на восток;

уже в 09:20 он совершил пролет над Октябрьским в сторону Юга.

Полеты МиГ-31К могут быть для демонстрации россиянами мышц. Но не стоит забывать о том, что враг крайне коварен. Поэтому он может нанести удар именно в тот момент, когда никто этого не ожидает. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Находитесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

Напомним, что МиГ-31К поднимался в воздух во время последнего массированного ракетного удара по объектам инфраструктуры 17 ноября. Заметим, что обычно во время атак оккупанты ракетоноситель "Кинжалов" не выводят. Поэтому это было довольно странное решение, но оно заставило сильно переживать украинцев.

Чем опасны "Кинжалы"

Прежде всего напомним, что для атаки по Винницкой области враг 7 августа использовал именно "Кинжалы". Подчеркнем, что это самые современные ракеты, которые имеет на вооружение Россия.

Основная опасность этой ракеты, отмечает военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, – в ее скорости. Она твердотопливная и поднимается вместе со своим ракетоносителем на высоту более 10 километров. И способна такая ракета развивать скорость 4 километра в секунду.

То есть 14 400 километров в час. А это значит, что на такой скорости сбить ракету имеющимися в Украине средствами ПВО невозможно. Именно поэтому сирены включаются повсюду, а людей призывают не покидать укрытий.

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