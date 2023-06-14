В Киевской области второй раз за вечер объявляли воздушную тревогу

Вечером 14 июня по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет вражеской авиации. Через несколько минут после отбоя в Киевской области снова объявили тревогу.

Сначала воздушную тревогу объявили в Киеве. А потом сирены зазвучали и в других областях Украины. Угроза сохранялась около 20 минут. Однако после отбоя вокруг столицы снова объявили воздушную тревогу.

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В Киевской области второй раз за вечер звучали сирены

Почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Что стоит знать о ракетах "Кинжал"

В Киевской области объявили об отбое воздушной тревоги. Почему ее объявляли пока неизвестно.После отбоя воздушной тревоги по всей Украине, в Киевской ОВА повторно объявили о воздушной тревоге в области.По состоянию на этот момент воздушная тревога объявлена ​​только во временно оккупированном Крыму и в Луганской области, где она длится уже больше года.В Украине объявили отбой тревоги. Вражеский МиГ-31К отошел от пусковых рубежей. В то же время в Генштабе отмечают, что угроза ракетных атак сохраняется всегда по всей территории Украины и призывают украинцев быть внимательными.Мониторинговые каналы сообщили, что в России с аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К – носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 " Кинжал ", которая представляет угрозу для всех регионов страны. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.Воздушную тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут тревогу объявили буквально по всей Украине.

Когда взлетает российский МиГ-31К, каждый раз по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Дело в том, что этот истребитель – носитель аэробалистической ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Максимальная скорость Кинжала – 10 махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Эти ракеты после старта залетают в стратосферу и летят на большой скорости вниз и их сложно перехватить. Кроме того, они маневрируют по траектории полета.

Раньше у Украины не было возможности сбивать баллистику и аэробалистику, однако все изменилось, когда нашим защитникам передали ЗРК Patriot. 4 мая силы ПВО Украины впервые сбили российскую ракету "Кинжал", что стало сильной пощечиной для России, которая уверяла, что это невозможно.

В воздушных силах подчеркивают не пренебрегать безопасностью – когда раздается воздушная тревога, переходите в укрытие или по крайней мере соблюдайте правило трех стен. К сожалению, даже если ракету сбивают, разрушения могут нанести ее обломки.