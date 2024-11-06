По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К
Россия 6 ноября снова подняла в небо истребитель МиГ-31К. Из-за этого воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.
Так, из-за взлета вражеского МиГа-31К тревогу объявили около 2 часов дня. Какая ситуация в воздушном пространстве Украины, читайте на 24 Канале.
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В других областях также раздаются сирены, оповещающие об отбое тревоги. Отбой угрозы, В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за МиГ-31К. По областям Украины начала распространяться воздушная тревога.
– сообщили в Воздушных силах.
Где сейчас воздушная тревога
В других областях также раздаются сирены, оповещающие об отбое тревоги.
Отбой угрозы,
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за МиГ-31К.
По областям Украины начала распространяться воздушная тревога.