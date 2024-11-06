По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К

6 ноября 2024, 14:11
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Автор: Ирина Марцияш

Россия 6 ноября снова подняла в небо истребитель МиГ-31К. Из-за этого воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

Так, из-за взлета вражеского МиГа-31К тревогу объявили около 2 часов дня. Какая ситуация в воздушном пространстве Украины, читайте на 24 Канале.

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14:33, 06 ноября

В других областях также раздаются сирены, оповещающие об отбое тревоги.

14:32, 06 ноября

Отбой угрозы,
– сообщили в Воздушных силах.

14:32, 06 ноября

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

14:17, 06 ноября

Где сейчас воздушная тревога

14:10, 06 ноября

Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за МиГ-31К.

14:09, 06 ноября

По областям Украины начала распространяться воздушная тревога.