По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали МиГ-31К

Россия 6 ноября снова подняла в небо истребитель МиГ-31К. Из-за этого воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

Так, из-за взлета вражеского МиГа-31К тревогу объявили около 2 часов дня. Какая ситуация в воздушном пространстве Украины, читайте на 24 Канале.

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