По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была ракетная опасность

По всей Украине утром 26 мая раздавались сигналы воздушной тревоги. Они были связаны с ракетной опасностью.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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