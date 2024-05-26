По всей Украине объявляли воздушную тревогу: была ракетная опасность
По всей Украине утром 26 мая раздавались сигналы воздушной тревоги. Они были связаны с ракетной опасностью.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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Отбой угрозы, В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины. "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", – сообщили там. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
– сообщили в Воздушных силах.
Отбой угрозы,
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", – сообщили там.
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.