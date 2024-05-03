По всей Украине объявляли воздушную тревогу: россияне поднимали МиГ-31К
По всей Украине днем 3 мая раздавались сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо российского МиГ-31К.
Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
Во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги. В Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации, МиГ-31 К. По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Там отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения для областей где объявлена воздушная тревога.
Во всех областях Украины объявили отбой воздушной тревоги.
В Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации, МиГ-31 К.
По всей Украине объявили воздушную тревогу.