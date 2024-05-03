По всей Украине объявляли воздушную тревогу: россияне поднимали МиГ-31К

По всей Украине днем ​​3 мая раздавались сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.