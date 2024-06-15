В Киеве и ряде областей – отбой тревоги: где остается опасность

15 июня 2024, 03:28
Читати новину українською

По всей Украине ночью 15 июня звучали сигналы воздушной тревоги. Первоначально опасность объявляли из-за взлета российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

Смотрите также Поврежден ряд объектов в Киевской области, есть пострадавшие: все, что известно о ночной комбинированной атаке

03:19, 15 июня

В Киеве и ряде областей также отбой

В ряде областей – отбой воздушной тревоги. И несколько регионов все еще остаются "красными". Мониторы пишут, что крылатых ракет в воздухе Украины нет. Вероятно, пуски были имитационными.

02:49, 15 июня

Отбой по МиГ-31К, но угроза остается

В западных, а также в Одесской и Николаевской областях, объявили отбой воздушной тревоги, поскольку МиГ-31К отошел от пусковой зоны.

После этого Воздушные силы предупредили, что ракетная опасность все еще сохраняется для ряда регионов.

02:37, 15 июня

Мониторы зафиксировали вхождение двух бортов Ту-95 в акваторию Каспийского моря.

02:29, 15 июня

Мониторы пишут, что могли быть пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области России. Официальных подтверждений пока не было.

02:20, 15 июня

В мониторинговом канале отметили также, что отмечено наличие 2х бортов Ту-95 в районе аэродрома "Энгельс".

02:19, 15 июня

В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для всей Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), – говорится в сообщении.

02:13, 15 июня

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Автор: Ірина Марціяш