В Киеве и ряде областей – отбой тревоги: где остается опасность
По всей Украине ночью 15 июня звучали сигналы воздушной тревоги. Первоначально опасность объявляли из-за взлета российского МиГ-31К.
Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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Мониторы зафиксировали вхождение двух бортов Ту-95 в акваторию Каспийского моря. Мониторы пишут, что могли быть пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области России. Официальных подтверждений пока не было. В мониторинговом канале отметили также, что отмечено наличие 2х бортов Ту-95 в районе аэродрома "Энгельс". В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для всей Украины. "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), – говорится в сообщении.
В Киеве и ряде областей также отбой
Отбой по МиГ-31К, но угроза остается
Мониторы зафиксировали вхождение двух бортов Ту-95 в акваторию Каспийского моря.
Мониторы пишут, что могли быть пуски ракет типа Х-101/55 с Ту-95 из Саратовской области России. Официальных подтверждений пока не было.
В мониторинговом канале отметили также, что отмечено наличие 2х бортов Ту-95 в районе аэродрома "Энгельс".
В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для всей Украины.
"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область), – говорится в сообщении.