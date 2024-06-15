В Киеве и ряде областей – отбой тревоги: где остается опасность

По всей Украине ночью 15 июня звучали сигналы воздушной тревоги. Первоначально опасность объявляли из-за взлета российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

Смотрите также Поврежден ряд объектов в Киевской области, есть пострадавшие: все, что известно о ночной комбинированной атаке