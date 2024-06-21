По всей Украине объявляли воздушную тревогу: сообщали о ракетной опасности
В обед 21 июня по областям Украины объявляли воздушную тревогу. Она была связана с ракетной опасностью.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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По Украине раздаются отбои воздушной тревоги. Отбой угрозы по МиГ-31К, В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. "Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.
– написали в ПС.
По Украине раздаются отбои воздушной тревоги.
Отбой угрозы по МиГ-31К,
В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины.
"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.