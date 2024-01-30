Во вторник, 30 января, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, ведь россияне подняли в небо МиГ-31К. Помимо этого, враг атаковал баллистикой. В некоторых областях до сих пор тревога.

Из-за взлета носителя "Кинжалов" тревогу объявляли по всей Украине. Кроме этого, на Востоке есть дополнительная опасность обстрела из баллистики.

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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: хронология событий

Отбой опасности.Воздушные силы снова предупредили об угрозе Днепропетровской и Запорожской областей.

13:05 Карта воздушных тревог выглядит так:

В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области отбой угрозы.В Днепропетровской области раздались взрывы.

12:45 Карта тревог выглядит вот так:

Воздушные Силы предупредили, что отбой только по МиГ-31К. До сих пор сохраняется ракетная опасность для Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей!В Киеве и в большинстве областях Украины объявили об отбое тревоги.Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о попадании вблизи одного из поселков Харьковского района. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района.Мониторинговые каналы сообщили о еще одной ракете над Харьковом.В Харькове раздались взрывы.В Харьковской, Сумской и Полтавской области объявили угрозу применения баллистического вооружения.

12:15 Карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Ночью враг атаковал Украину "Шахедами"

Ночью 30 января года Россия атаковала Украину 35 "Шахедами" по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.

Известно, что часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с Россией.

Также оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбасу.

Воздушные Силы сообщили о взлете МиГ-31К. Поэтому по всей Украине объявили воздушную тревогу.