В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
30 января 2024, 12:18Читати новину українською
Во вторник, 30 января, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, ведь россияне подняли в небо МиГ-31К. Помимо этого, враг атаковал баллистикой. В некоторых областях до сих пор тревога.
Из-за взлета носителя "Кинжалов" тревогу объявляли по всей Украине. Кроме этого, на Востоке есть дополнительная опасность обстрела из баллистики.
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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: хронология событий13:29 Отбой опасности. 13:26 Воздушные силы снова предупредили об угрозе Днепропетровской и Запорожской областей.
13:05 Карта воздушных тревог выглядит так:
12:45 Карта тревог выглядит вот так:
12:15 Карта воздушных тревог в Украине выглядит так:
Ночью враг атаковал Украину "Шахедами"
- Ночью 30 января года Россия атаковала Украину 35 "Шахедами" по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.
- Известно, что часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с Россией.
- Также оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбасу.