В четверг, 31 июля, Россия снова поднимала в небо МиГ-31К. Из-за этого по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Речь идет о ракетной опасности.

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Что известно о воздушной тревоге?

Воздушную тревогу в украинских областях объявили в 13:56. Отбой угрозы прозвучал в 14:09.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– предупреждали защитники неба.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, ночью 31 июля враг запустил по Украине 317 средств воздушного нападения – 309 БПЛА и 8 крылатых ракет. Основным направлением удара стал Киев.

Небо защищали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 ПВО сбила и подавила 291 российскую цель. В частности, 288 ударных дронов и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".