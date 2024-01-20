По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал носитель "Кинжалов"

По всей территории Украины днем 20 января объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет истребителя МиГ-31К.

Тревога начала распространяться по стране в 12:16. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в укрытие.

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12:48, 20 января Отбой воздушной тревоги По всей Украине раздался отбой воздушной тревоги. Отбой угрозы по МиГ-31К,

– сообщили Воздушные силы. 12:27, 20 января Пока о пусках не сообщалось. В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что борт следует и сторону Черного моря. Поэтому тревога может быть долгой, поскольку МиГ-31К, вероятно, вылетел на так называемое "патрулирование". 12:19, 20 января В Воздушных силах сообщили, что причиной объявления тревоги является взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок. Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет "Кинжал", представляющих угрозу для всей Украины.

Карта тревог в Украине по состоянию на 12:19 20 января 2024 12:15, 20 января В Украине объявили воздушную тревогу Украиной начала распространяться воздушная тревога. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.

Оккупанты недавно также поднимали МиГ-31К