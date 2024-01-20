По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в России взлетал носитель "Кинжалов"
По всей территории Украины днем 20 января объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стал взлет истребителя МиГ-31К.
Тревога начала распространяться по стране в 12:16. Призываем украинцев не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и пройти в укрытие.
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По всей Украине раздался отбой воздушной тревоги. Отбой угрозы по МиГ-31К, Пока о пусках не сообщалось. В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что борт следует и сторону Черного моря. Поэтому тревога может быть долгой, поскольку МиГ-31К, вероятно, вылетел на так называемое "патрулирование". Украиной начала распространяться воздушная тревога. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
Отбой воздушной тревоги
– сообщили Воздушные силы.
В Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине раздался отбой воздушной тревоги.
Отбой угрозы по МиГ-31К,
Пока о пусках не сообщалось. В то же время мониторинговые телеграм-каналы утверждают, что борт следует и сторону Черного моря. Поэтому тревога может быть долгой, поскольку МиГ-31К, вероятно, вылетел на так называемое "патрулирование".
Украиной начала распространяться воздушная тревога. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие.
Оккупанты недавно также поднимали МиГ-31К
- Россияне днем 18 января также поднимали в небо МиГ-31К. Тогда в России дважды взлетал истребитель.
- Первая воздушная тревога была объявлена с 08:48 до 09:13. Тогда обошлось без пусков аэробалистических ракет.
- Уже через несколько часов, в 11:45, в Украине во второй раз объявили тревогу из-за взлета МиГ-31К. Она продолжалась до 13:18. К счастью, тогда также обошлось без пусков.
- Стоит отметить, что взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и т.д. Из-за этого тревога объявляется по всем областям нашего государства. Кроме того, нередко взлетает также и самолет-заправщик Ил-78, который вместе с МиГ-31К отрабатывает дозаправку борта в воздухе.