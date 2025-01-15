Первые ракеты уже над Украиной: Россия массированно атакует

По всей Украине 15 января была объявлена ​​воздушная тревога. Причиной тому стала угроза массированного ракетного удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.

К теме Россия подняла в воздух Ту-95МС: есть угроза ракетной атаки

Где сейчас вражеские ракеты