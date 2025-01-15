Первые ракеты уже над Украиной: Россия массированно атакует
По всей Украине 15 января была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стала угроза массированного ракетного удара.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.
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Где сейчас вражеские ракеты
Ракеты на Херсонщине с временно оккупированных территорий, курс – северо-западный. Прилуки – в укрытие! Группа ракет с Сумщины, курс – юго-западный. Скоростная цель на севере Сумщины, курс – юго-западный. Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении. Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг. Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова. Баллистика с Белгородщины на Харьковщину. Ракета на юге Харьковщины, курс – северо-западный В Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.
Ракеты на Херсонщине с временно оккупированных территорий, курс – северо-западный.
Прилуки – в укрытие!
Группа ракет с Сумщины, курс – юго-западный.
Скоростная цель на севере Сумщины, курс – юго-западный.
Скоростная цель на Харьковщине в юго-западном направлении.
Баллистика на Харьковщине продолжает движение на юг.
Ракеты с Белгородщины в направлении Харькова.
Баллистика с Белгородщины на Харьковщину.
Ракета на юге Харьковщины, курс – северо-западный
В Украине объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.