Первые ракеты уже над Украиной: Россия массированно атакует

15 января 2025, 06:14
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Автор: Анжелика Байбак

По всей Украине 15 января была объявлена ​​воздушная тревога. Причиной тому стала угроза массированного ракетного удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.

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