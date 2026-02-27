По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К, есть угроза ракетного обстрела

Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром в пятницу, 27 февраля. Причиной стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Из-за чего объявили тревогу?

Ориентировочно в 11:25 воздушная тревога начала распространяться по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для всех областей, из-за взлета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, взлет состоялся с аэродрома "Саваслейка". Заметим, что угроза продолжается до объявления отбоя воздушной тревоги.

Справочно. МиГ-31К является специализированной модификацией советского сверхзвукового перехватчика МиГ-31, и адаптирован для переноса "Кинжалов", которые могут наносить удары на расстоянии до 2 тысяч километров.

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

