По всей Украине – воздушная тревога: взлетел МиГ-31К, есть угроза ракетного обстрела
- Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".
- Ракетная опасность продолжается до объявления отбоя, взлет состоялся с аэродрома "Саваслейка".
Воздушную тревогу во всех областях Украины объявили утром в пятницу, 27 февраля. Причиной стал взлет МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал призывает находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Из-за чего объявили тревогу?
Ориентировочно в 11:25 воздушная тревога начала распространяться по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для всех областей, из-за взлета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К,
– говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, взлет состоялся с аэродрома "Саваслейка". Заметим, что угроза продолжается до объявления отбоя воздушной тревоги.
Справочно. МиГ-31К является специализированной модификацией советского сверхзвукового перехватчика МиГ-31, и адаптирован для переноса "Кинжалов", которые могут наносить удары на расстоянии до 2 тысяч километров.
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Какие области Россия атаковала ранее?
- Ранее российские войска атаковали ударными беспилотниками частный сектор в поселке Подсреднее Купянского района Харьковской области. В результате вражеского удара два человека погибли, и один человек ранен.
- Утром 27 февраля Россия обстреляла сам Харьков. По предварительной информации, дрон "Молния" попал на территории одного из учебных заведений. в Новобаварском районе города, информации о пострадавших нет.
- Ночью под атакой оказалась Одесская область. Под вражеским ударом оказались гражданская и портовая инфраструктуры. В результате очередной российской атаки пострадали два человека, в частности, 3,5-летняя девочка.