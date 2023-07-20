По всей Украине была воздушная тревога: взлетал МиГ-31К, потенциальный носитель "Кинжала"
По всей Украине вечером 20 июля звучали сигналы воздушной тревоги. Причиной тому стал взлет самолета МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
24 Канал призывает не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться к ближайшему укрытию.
Находиться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги.
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Что известно о воздушной тревоге
Сигналы воздушной тревоги раздались по всем областям Украины примерно в 18:52. Сначала о них сообщили мониторинговые телеграммы-каналы, а затем подтвердили и в Воздушных силах.
Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К из аэродрома Саваслейка Нижегородской области,
– сказали в Воздушных силах.
Этот самолет опасен тем, что он потенциально может нести гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", которая обходит украинскую противовоздушную оборону. Не считая того, МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ, которые могут иметь крылатые ракеты.
По состоянию на 19.12 прозвучали отбои воздушной тревоги. Российские самолеты вернулись на места своего базирования.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Ночью 20 июля враг обстрелял Юг Украины
- Ночью 20 июля в южных областях Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Так, россияне пытались атаковать Юг с помощью "Шахедов" и ракет разного типа.
- Сначала сирены прозвучали в Херсонской области, затем тревога перекинулась на Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую, Херсонскую, Запорожскую, Луганскую области и Крым. Практически всюду была опасность атаками беспилотниками.
- Вражеские цели активно сбивала украинская противовоздушная оборона. Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет типа Х-22 на Юг.
- Все ракеты они пускали из истребителей Ту-22м3. Эти самолеты находились в районе Черного моря вблизи аннексированного украинского Крыма.
- Отбои воздушных тревог раздались около 3:40 утра. После этого стало известно, что в Николаеве россияне ударили по центру города – загорелся гараж и трехэтажный жилой дом.