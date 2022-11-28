По всей Украине вводят аварийные отключения света
Источник:НЭК "Укрэнерго"
Ситуация в энергетической инфраструктуре Украины продолжает быть критичной. Поэтому 28 ноября во всех областях нашей страны ввели аварийные отключения света
Почему в Украине возвращаются к аварийным отключениям света
Ввести аварийные отключения света НЭК "Укрэнерго" решило из-за стремительного роста дефицита мощности. В настоящее время он составляет 27%.
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Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий,
– объяснили в компании.
После того как причины аварийных отключений устранят, блоки вернут в работу. Это снизит дефицит в энергосистеме и сократит объемы ограничений для потребителей.
В "Укрэнерго" добавили, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и избежать аварийных ситуаций в сетях.
Российские оккупанты осуществили уже 7 волн ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Масштабы разрушений – очень велики. Энергетикам приходится работать круглосуточно.
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Отключение света в Украине: последние новости
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключения света в Украине могут продолжаться до весны. Впереди – сложные месяцы.
- Мэр призвал киевлян подготовиться к разным возможным сценариям и всегда иметь запас воды, теплую одежду и заряженные гаджеты.
- После последнего ракетного удара, который россияне совершили по Украине 23 ноября, самая плохая ситуация была именно в Киеве. Стабилизировать ситуацию удалось только 27 ноября.
- Электроснабжение возобновляют в недавно деоккупированном Херсоне. По состоянию на вечер 27 ноября свет был восстановлен для 17% бытовых потребителей, что составляет около 25 тысяч человек.
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