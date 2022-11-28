По всей Украине вводят аварийные отключения света

Ситуация в энергетической инфраструктуре Украины продолжает быть критичной. Поэтому 28 ноября во всех областях нашей страны ввели аварийные отключения света

Почему в Украине возвращаются к аварийным отключениям света

Ввести аварийные отключения света НЭК "Укрэнерго" решило из-за стремительного роста дефицита мощности. В настоящее время он составляет 27%.

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Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях. В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий,

– объяснили в компании.

После того как причины аварийных отключений устранят, блоки вернут в работу. Это снизит дефицит в энергосистеме и сократит объемы ограничений для потребителей.

В "Укрэнерго" добавили, что контролируемые аварийные отключения позволяют сбалансировать энергосистему и избежать аварийных ситуаций в сетях.

Российские оккупанты осуществили уже 7 волн ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Масштабы разрушений – очень велики. Энергетикам приходится работать круглосуточно.

Справиться с результатами обстрелов объектов энергетики Украине активно помогает Литва. Она направила в нашу страну уже 114 трансформаторов, а в целом планирует предоставить 252 трансформатора. Кроме того, литовские энергетические компании уже направили 3 миллиона евро на реконструкцию энергетического сектора Украины, в планах – еще 2 миллиона евро.

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Отключение света в Украине: последние новости

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отключения света в Украине могут продолжаться до весны. Впереди – сложные месяцы.

Мэр призвал киевлян подготовиться к разным возможным сценариям и всегда иметь запас воды, теплую одежду и заряженные гаджеты.

После последнего ракетного удара, который россияне совершили по Украине 23 ноября, самая плохая ситуация была именно в Киеве. Стабилизировать ситуацию удалось только 27 ноября.

Электроснабжение возобновляют в недавно деоккупированном Херсоне. По состоянию на вечер 27 ноября свет был восстановлен для 17% бытовых потребителей, что составляет около 25 тысяч человек.

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