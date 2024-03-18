Самоутверждение Путина, – Эйдман сказал, какой процент хотел бы иметь диктатор на выборах
В России состоялись так называемые "выборы" президента. По предварительным данным, Владимир Путин якобы получил 87,30% голосов. С каждыми "выборами" процент "поддержки" диктатора растет.
Путин очень хотел бы иметь 99,9% так называемых "голосов" от россиян. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.
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"Я думаю, на следующих "выборах" ему нужно будет 99,9% поддержки. Он может требовать, чтобы ему это нарисовали, как в Советском Союзе", – предположил он.
Легитимизация "выборов" в России
Игорь Эйдман отметил, что все эти проценты якобы голосов, явки на "выборы", наблюдатели из других стран и так далее – это самоутверждение Путина. Задача российской верхушки и пропагандистов – рассказывать диктатору о "поддержке, народной любви и легитимных выборах", чтобы он был доволен.
Легитимизация выборов – это в чистом виде самоутверждение Путина и российской верхушки. Никто адекватный в мире не признает эти "выборы". Признают те страны, которые кормятся благодаря путинской России, качают из нее ресурсы,
– объяснил политолог.
"Выборы" президента в России: главное
- В течение нескольких дней – с 15 по 17 марта – в России и на оккупированных территориях Украины проводили так называемые "выборы" президента. Российские чиновники сообщают, что явка на них в 2024 году стала рекордной в новейшей истории государства-агрессора и якобы составила 77,44%.
- Итоги выборов президента России официально подведут 21 марта. Однако практически все избирательные участки завершили работу, обработали 99,83% протоколов. Сейчас сообщают, что Владимир Путин получил 87,30% голосов.
- Путин на радостях прибыл в свой избирательный штаб и наговорил немало бреда. В частности, в выступлении диктатор говорил о самом процессе выборов, РДК на территории России, войне против Украины, смерти Навального, а также предстоящих выборах в США.