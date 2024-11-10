Трамп умоет руки, поэтому ЕС должен снова "дружить" с Россией: Фицо выдал новое циничное заявление

На Западе бытует мнение, что после инаугурации Дональда Трампа США будут меньше интересоваться украинскими делами. Такую позицию, в частности, занимает Роберт Фицо.

Премьер-министр Словакии, известен своими пророссийскими заявлениями, и на этот раз не удивил. Он спрогнозировал, что после обретения Трампом полномочий президента Европа вернется на российский рынок, передает 24 Канал со ссылкой программу "Субботние диалоги".

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"Помогать Украине – большая ошибка"

По словам Фицо, предыдущие заявления Трампа и его стиль политики свидетельствуют, что он предпочитает не войны, а тарифы и таможни. Поэтому США при его правлении преимущественно сосредоточатся на собственных внутренних делах.

По мнению словацкого премьера, будущий президент Америки умоет руки от войны в Украине и существенно сократит ее поддержку. Фицо считает, что Европа тоже должна прекратить оказывать помощь Киеву.

Он сказал, что когда США отвернутся от войны, а Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину, то она "сделает большую ошибку". Фицо цинично отметил, что европейские страны должны двигаться к миру и прекращению убийства. Так называемый мир глава словацкого правительства представляет как восстановление отношений с Россией, в частности возвращение на ее рынок.

К слову, переходная администрация Трампа прокомментировала слова подрядчика его избирательной кампании о "окончательной потере Украиной Крыма".