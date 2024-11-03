Украина останется одна: Орбан сделал циничное заявление о политике ЕС в случае победы Трампа

Премьер Венгрии неоднократно намекал, что война Украины и России не должна быть "головной болью" Европы. Орбан надеется на "мирные переговоры" в случае победы Трампа.

Виктор Орбан заявил, что он ранее уже прогнозировал, что в конце года в мире будут царить другие условия. По словам венгра, "мирные" силы будут в большинстве, и это изменение якобы произойдет благодаря победе Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что сказал Орбан

Венгерский премьер заявил, что после того, как в Белом доме засядет Дональд Трамп, Европа не сможет оставаться "провоенной".

Мы не можем сами нести бремя войны, в которую Европу "безответственно втянули", нам тоже придется приспосабливаться к ситуации,

– подчеркнул политик.

Таким образом Орбан фактически выразил надежду на уменьшение или прекращение военной поддержки Украины со стороны ЕС.

Напомним, что это далеко не первое скандальное высказывание венгра, которым он подыгрывает Кремлю.

Недавно Орбан поблагодарил правительство Грузии за то, что "в условиях стремления к европейской интеграции не допустило превращения страны во вторую Украину".

Ранее венгерский премьер критически высказался о Плане победы Зеленского. Он сказал, что Украине не удастся победить с этим планом и призвал к немедленным переговорам с Россией. Кроме того, Орбану не нравится, что ЕС ведет себя как воюющая сторона.