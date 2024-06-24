Трамп может стать серьезной проблемой, – Буданов высказался о выборах в США
Источник:The Philadelphia Inquirer
Проблемой для Украины может стать приход к власти Дональда Трампа, который угрожает прекратить военную помощь Украине. Но руководитель ГУР МО Кирилл Буданов спокойно относится к перспективе президентства Трампа.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, что Трамп уже неоднократно менял свою позицию.
Смотрите также Буданов сказал, чем может ответить Украина на превосходство России в живой силе
"Я спокойно отношусь к возможности прихода Трампа к власти. Если проанализировать его публичные выступления, он несколько раз менял свою позицию", – отметил Буданов.
Сила американской системы
Украинский разведчик заметил, что сила американской системы в том, что она "не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке".
По словам Буданова, американские выборы очень непредсказуемы, и он верит, что США и Украина вместе достигнут победы в войне с Россией.
"И здесь я подчеркиваю, вместе! На этом я хотел бы закончить", – отметил он.Справка. В ноябре 2024 года в США состоятся выборы президента. Дональд Трамп, который уже занимал президентский пост, решил баллотироваться снова. При этом действующий президент США – Джо Байден тоже хочет переизбраться на еще один срок.