В Пентагоне очертили, что будет с помощью Украине до и после инаугурации Трампа

Дональд Трамп победил на президентских выборах. В Пентагоне очертили, что это будет означать для Украины.

В Пентагоне заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена планирует использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг заместителя представителя Пентагона Сабрина Сингх.

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Украина будет получать помощь

По ее словам, сейчас в Минобороны есть около 4 миллиардов долларов на программу президентских полномочий и примерно 2 миллиарда долларов на инициативу содействия безопасности Украины.

По первой, Украина получает вооружение непосредственно со складов США, по второй оружие заказывают у производителей.

Сингх сказала, что и в дальнейшем будет предоставление пакетов помощи в ближайшие недели до окончания срока этой администрации.

В то же время доставка оружия в Украину может занимать определенное время: все зависит от наличия на складах США.

Также она отметила, что в Минобороны США всегда рассматривают возможности, которые нужны Украине на поле боя. Впрочем, нет набора новых средств или новых вещей, которые нужны.

Что будет после смены власти

После смены власти в США новая администрация будет работать с Конгрессом над формированием политики относительно будущей поддержки Украины. Сингх отметила, что Украина имеет поддержку от обеих партий.

Республиканцы и демократы взяли на себя обязательства перед Украиной в виде голосов и денег. Новая команда будет работать с Конгрессом, и в Конгрессе есть поддержка, чтобы продолжать помогать Украине,

– сказала заместитель спикера.

По ее словам, Украину поддерживают не только США, но и другие страны и это видно на встречах в формате "Рамштайн".