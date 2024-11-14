Ведет себя, как сопрезидент: Маск начал сильно раздражать окружение Трампа

Союз Трампа с Маском выглядит нестабильным из-за раздражения в его команде. Многие союзники новоизбранного президента считают эту связь рискованной.

В течение последней недели Илон Маск активно высказывал свои политические мысли на платформе X, в частности относительно депортации мигрантов и сокращения государственных расходов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на NBC.

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Что известно о взаимоотношениях между Трампом и Маском

11 ноября он написал о "продуктивном дне работы переходной команды", обращаясь к Говарду Латнику, генеральному директору Cantor Fitzgerald, одному из двух советников, которые возглавляют эту команду.

Маск также поделился фотографиями из Мар-а-Лаго, в частности снимком с семьей Трампов, где одна из внучек Трампа выложила на X совместное фото с миллиардером, назвав его "почти дядей".

Он ведет себя так, будто он сопрезидент, и убеждается, что все это знают. И он уверен, что берет на себя большую заслугу за победу президента,

– отметил один из анонимных источников из близкого окружения Трампа.

Некоторые советники Трампа выразили обеспокоенность относительно стиля Маска, отмечая, что его агрессивный подход может навредить его позициям в долгосрочной перспективе, поскольку он не учитывает важность сдержанности в политике Трампа. По словам источников, Маск якобы продвигает собственную повестку дня, вместо того чтобы поддерживать стратегию Трампа, и пытается назначить людей на ключевые должности из-за лояльности к нему.

Несмотря на эти беспокойства, на встрече с республиканцами Трамп выразил теплые слова в адрес Маска, похвалив его за преданность кампании и время, которое он потратил на выборы. Трамп также шутил, что Маск не дает ему покоя, хотя законодатели отметили, что это было просто шутливое заявление.

Обратите внимание! Стоит отметить, что между Маском и Трампом давно существуют напряженные отношения, даже несмотря на их нынешнее сближение. В 2022 году Маск советовал Трампу завершить политическую карьеру и "отойти на заслуженный отдых", на что Трамп тогда ответил, что Маск ничего не стоит без государственной поддержки.

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают будущее этих отношений и выражают сомнения относительно продолжительности их альянса, учитывая амбиции обоих. Впрочем, Маск уже получил определенную выгоду после выборов: акции Tesla выросли более чем на 15% с прошлой среды.

Влияние Маска на Трампа