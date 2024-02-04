Трамп обижен за первую каденцию: как разворачиваются предвыборные баталии в США

В Соединенных Штатах Америки зимой 2024 года состоятся президентские выборы. Ведущие политики уже высказывают опасения относительно победы бывшего президента США Дональда Трампа.

Однако важно не только то, кто станет следующим главой Белого дома, но и то, какую позицию будет занимать его окружение. Об этом 24 Каналу сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"От персоналий действительно многое зависит, но также зависит и от профессионалов, которые независимо от партийной принадлежности, все равно отстаивают традиционную американскую позицию, которая часто даже не меняется, в зависимости от того, кто в большинстве демократы или республиканцы", – отметил Чаленко.

Личная обида Трампа

Трамп очень обижен за первую каденцию и результаты выборов 2020 года. Апогей был в январе 2021 года, когда большинство из окружения Трампа решили не поддерживать его в борьбе за президентское кресло и не отстаивали его точку зрения, что все фальсифицировано. Поэтому у экс-президента США есть личная обида.

Первая каденция президентства Трампа показала, что все зависит от его окружения. На сегодня мы не знаем, кто является предлагаемой кандидатурой, например, на должность вице-президент, также неизвестно относительно Госсекретаря,

– сказал политолог.

По его словам, подается, что якобы Трамп первый, кто дал Украине Javelin как летальное оружие, но все было несколько иначе. Ему вместе с тогдашним Госсекретарем Рексом Тиллерсоном не один месяц объясняли необходимость передачи Украине летального оружия. В конце концов, когда их дожали, то Трамп настоял, чтобы это оружие не было передано за счет американских налогоплательщиков, а чтобы за него Украина заплатила в полной мере.

Он отстаивал свою точку зрения, но в то же время мы увидели влияние окружения. Сейчас возникает вопрос, насколько окружение Трампа, несмотря на его личные обиды и видение, сможет навязать ему проамериканскую политику в теме Украины,

– отметил Чаленко.

По его мнению, от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество Украины с Соединенными Штатами. Если Трамп будет все же побеждать, то как раз все будет зависеть от возможности сбалансировать деятельность его администрации для того, чтобы не создавать дополнительные линии раскола.

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