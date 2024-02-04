Однако важно не только то, кто станет следующим главой Белого дома, но и то, какую позицию будет занимать его окружение. Об этом 24 Каналу сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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"От персоналий действительно многое зависит, но также зависит и от профессионалов, которые независимо от партийной принадлежности, все равно отстаивают традиционную американскую позицию, которая часто даже не меняется, в зависимости от того, кто в большинстве демократы или республиканцы", – отметил Чаленко.

Личная обида Трампа

Трамп очень обижен за первую каденцию и результаты выборов 2020 года. Апогей был в январе 2021 года, когда большинство из окружения Трампа решили не поддерживать его в борьбе за президентское кресло и не отстаивали его точку зрения, что все фальсифицировано. Поэтому у экс-президента США есть личная обида.

Первая каденция президентства Трампа показала, что все зависит от его окружения. На сегодня мы не знаем, кто является предлагаемой кандидатурой, например, на должность вице-президент, также неизвестно относительно Госсекретаря,

– сказал политолог.

По его словам, подается, что якобы Трамп первый, кто дал Украине Javelin как летальное оружие, но все было несколько иначе. Ему вместе с тогдашним Госсекретарем Рексом Тиллерсоном не один месяц объясняли необходимость передачи Украине летального оружия. В конце концов, когда их дожали, то Трамп настоял, чтобы это оружие не было передано за счет американских налогоплательщиков, а чтобы за него Украина заплатила в полной мере.

Он отстаивал свою точку зрения, но в то же время мы увидели влияние окружения. Сейчас возникает вопрос, насколько окружение Трампа, несмотря на его личные обиды и видение, сможет навязать ему проамериканскую политику в теме Украины,

– отметил Чаленко.

По его мнению, от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество Украины с Соединенными Штатами. Если Трамп будет все же побеждать, то как раз все будет зависеть от возможности сбалансировать деятельность его администрации для того, чтобы не создавать дополнительные линии раскола.

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