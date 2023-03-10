Чем быстрее победит Украина, тем больше у мира шансов выжить, – российский политик

Недееспособное руководство России не только уничтожает собственную страну, но и поставило крест на переговорах по прекращению войны. Украина не будет проводить переговоры с нацистским путинским режимом, но не все в мире это поняли.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман. По его словам, Папа Римский, который надеется на переговоры Украины и России, имеет собственное мнение по этому поводу и не боится осуждения мирового сообщества.

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Несмотря на точку, кто-то еще надеется на переговоры

Леонид Гозман отметил, что позиция Папы Римского не зависит от общественного мнения, а выражение собственного взгляда на войну.

Кроме удивительной позиции Папы Римского, Леонид Гозман рассказал, что на Западе есть много людей, действительно боящихся Третьей мировой войны. Они, по словам Гозмана, якобы поддерживают Украину и передачу вооружения, но делают это неторопливо и осторожно.

В качестве примера Леонид Гозман привел свой разговор с одним из депутатов Европарламента, которому он пытался доказать, что самая быстрая передача оружия Украине позволит не допустить Третью мировую войну.

Шанс мира на выживание связан с вашей скорой победой. Чем быстрее вы победите, тем больше шансов, что мир все-таки выживет и не будет Третьей мировой войны,

– сказал оппозиционер.

Но, как отметил политик, на Западе также есть люди, считающие, что скорая победа Украины приведет Владимира Путина в такое состояние, что он начнет бросаться ядерными бомбами, и этого действительно нельзя исключить.

"На Западе есть циничные люди, которые считают, что для мира выгоднее не скорая ваша победа, а позиционная война, которая будет истощать Путина. Это абсолютно безнравственная позиция, потому что это было бы за счет жизней ваших людей", – подчеркнул Леонид Гозман.

Возможностей для переговоров – не видно

Оппозиционный политик отметил, что хотя возможностей для переговоров между Украиной и Россией не видно, но даже если предположить, что они состоятся и будут достигнуты какие-то договоренности о деоккупации территорий и репараций, это все равно не будет гарантией мира, а будет лишь временным перемирием .

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Дело в том, что режим Владимира Путина таков, что он обязательно начнет новую войну.

Это понятно каждому, кто чувствует этот режим и поэтому это более понятно условно литовцам и латышам, чем французам и испанцам, потому что они лучше понимают, что такое этот режим, чем люди, не находившиеся под его властью.

– сказал Гозман.

Оппозиционер убежден, что крепкий мир может наступить не только тогда, когда Украина освободит всю свою территорию, но и тогда, когда будет демонтирован путинский режим. Именно эти 2 условия будут гарантировать крепкий мир.

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