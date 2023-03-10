Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Леонід Гозман. За його словами, Папа Римський, який сподівається на перемовини України та Росії має власну думку щодо цього та не боїться засудження світової спільноти.

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Попри крапку, хтось ще сподівається на переговори

Леонід Гозман зазначив, що позиція Папи Римського не залежить від суспільної думки, а є вираженням власного погляду на війну.

Окрім дивної позиції Папи Римського, Леонід Гозман розповів, що на Заході є багато людей, які дійсно бояться Третьої світової війни. Вони, за словами Гозмана, нібито й підтримують Україну та передачу озброєння, але роблять це неквапливо та обережно.

Як приклад, Леонід Гозман навів свою розмову з одним з депутатів Європарламенту, якому він намагався довести, що найшвидша передача зброї Україні дозволить не допустити Третьої світової війни.

Шанс світу на виживання пов'язаний з вашою швидкою перемогою. Чим швидше ви переможете, тим більше шансів, що світ все-таки виживе та не буде Третьої світової війни,

– сказав опозиціонер.

Але, як зазначив політик, на Заході також є люди, які вважають, що швидка перемога України приведе Владіміра Путіна в такий стан, що він почне кидатися ядерними бомбами, й цього дійсно не можна виключити.

"На Заході є цинічні люди, які вважають, що для миру вигідніше не швидка ваша перемога, а позиційна війна, яка виснажуватиме Путіна. Це абсолютно аморальна позиція, бо це було б за рахунок життів ваших людей", – підкреслив Леонід Гозман.

Можливостей для переговорів – не видно

Опозиційний політик зазначив, що хоч можливостей для переговорів між Україною та Росією не видно, але навіть якщо припустити, що вони відбудуться й буде досягнуто якихось домовленостей щодо деокупації територій та репарацій, це все одно не буде гарантією миру, а буде лише тимчасовим перемир’ям.

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Річ у тім, що режим Владіміра Путіна такий, що він обов'язково почне нову війну.

Це зрозуміло кожному, хто відчуває цей режим й тому це більш зрозуміло умовно литовцям та латишам, ніж французам та іспанцям, бо вони краще розуміють, що таке цей режим, ніж люди, які не були під його владою,

– сказав Гозман.

Опозиціонер переконаний, що міцний мир може настати не тільки тоді, коли Україна звільнить всю свою територію, а й тоді коли буде демонтовано путінський режим. Саме ці 2 умови гарантуватимуть міцний мир.

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