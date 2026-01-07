Забудьте побасенки, – военный сказал, какой видит победу Украины над Россией

После начала полномасштабного вторжения победа Украины не будет измеряться в восстановлении границ 1991 года. Прежде всего нам нужно сохранить свой суверенитет и иметь гарантии безопасности после прекращения огня.

Такое мнение 24 Канала высказал журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин, отметив, что для этого Россия должна потратить свои ресурсы быстрее, чем украинская армия. Именно по такому сценарию Украина не будет иметь проблем по своей защите в этом году.

Какой может быть победа Украины над Россией?

По словам военнослужащего, сейчас говорить о восстановлении границ 1991 года нельзя. Все, кто продвигает такое понятие, должны пойти воевать, чтобы достичь этих границ.

Забудьте побасенки, они остались в 2022 году. Для нашей страны, по моему мнению, победа – это сохранение государственности и суверенитета и прекращение огня с гарантией того, что боевые действия не возобновятся,

– подчеркнул он.

Казарин объяснил, что для такой победы подойдет только один сценарий – если коэффициент ресурсов, которые тратятся на войну, будет в пользу Украины. То есть, например, для того, чтобы убить одного украинского военного, Россия будет тратить от 10 до 12 своих военных. Ход войны с такими коэффициентами рано или поздно может привести к тому, что российские ресурсы закончатся раньше, чем украинские ресурсы.

"Единственный сценарий, в рамках которого Россия будет склоняться к прекращению огня, это когда российские расходы на войну будут гораздо больше наших и коэффициент потерь будет ощутимо бить по российской демографической политике и желанию россиян присоединяться к армии РФ", – сказал он.

Интересно! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что именно действия Украины приблизят окончание войны. Говорится об атаках на важные объекты на территории России и наращивании собственного производства.

Военнослужащий добавил, что только тогда мы сможем гарантировать, что в 2026 году мы не приблизимся к точке коллапса ни по укомплектованности Вооруженных Сил, ни по эффективности использования ресурсов, которые имеет украинская армия.

Окончание войны в 2026 году: что известно?