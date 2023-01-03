Что будет после выхода ВСУ на границы 1991 года: Жданов спрогнозировал 2 сценария

Благодаря силе и мужеству ВСУ, стойкости украинцев и международной поддержке Украина обязательно выгонит врага со своей земли и вернет все оккупированные территории. И тогда возникнет вопрос, как защищать украинские границы от захватчиков.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его словам, если Украина выходит на границы 1991 года, а Россия не признает поражение и продолжает сопротивляться, тогда мы попадаем в такую же ситуацию, в которой сегодня находится Израиль.

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Украина может применить международные механизмы

Он отметил, что тогда будет замороженный конфликт низкой интенсивности. Он будет сопровождаться вооруженными провокациями на границе и обменами огневыми ударами с помощью разных средств.

Жданов отметил, что тогда могут быть два варианта разворачивания событий:

нанесение ударов зеркально из паритетного вооружения, ракетой на ракету, артиллерией на артиллерию;

Украина может применить различные международные механизмы.

К примеру, обратиться в ООН. В его Уставе указано, что мы, как полноправные члены организации, имеем право требовать разместить на нашей границе миротворческую миссию вооруженного контингента войск ООН,

– подчеркнул он.

Эксперт считает, что ООН должен утвердить миротворческую операцию. Всего их шесть видов и один из них – по "Разделению противоборствующих сторон".

"Тогда войска ООН встанут на границе с Россией, и любой выстрел с ее стороны будет означать, что это выстрел в сторону ООН. А это влечет за собой огромные санкции. Это вариант Северного Кипра, когда на границе будут стоять военные ООН", -- подчеркнул он. он.

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России "перекроют кислород"

"Также на границу с Россией может быть привлечен международный контингент стран гарантов безопасности Украины, которые создадут нечто вроде военной миссии", – подчеркнул Жданов.

Он предположил, что подобный контингент могут создать страны "Большой семерки". И тогда, если прозвучат выстрелы со стороны страны-агрессора по Украине, Россию будет ждать война с этой коалицией.

По его мнению, эта коалиция может ввести санкции против России. К примеру, в случае нарушения договоренностей, Москве, условно говоря, могут "перекрыть кислород" в каких-то очень болезненных для нее сферах.

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