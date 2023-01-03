Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. За його словами, якщо Україна виходить на кордони 1991 року, а Росія не визнає поразку і продовжує чинити опір, тоді ми потрапляємо в таку саму ситуацію, в якій сьогодні знаходиться Ізраїль.

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Україна може застосувати міжнародні механізми

Він зауважив, що тоді це буде заморожений конфлікт низької інтенсивності. Він буде супроводжуватись озброєними провокаціями на кордоні та обмінами вогневими ударами за допомогою різних засобів.

Жданов зазначив, що тоді можуть бути два варіанти розгортання подій:

завдавання ударів дзеркально з паритетного озброєння, ракетою на ракету, артилерією на артилерію;

Україна може застосувати різні міжнародні механізми.

Наприклад, звернутися до ООН. В його Статуті зазначено, що ми як повноправні члени організації маємо право вимагати розташувати на нашому кодоні миротворчу місію збройного контингенту військ ООН,

– наголосив він.

Експерт вважає, що ООН має затвердити миротворчу операцію. Усього їх шість видів і один з них – по "Розділенню протиборчих сторін".

"Тоді війська ООН встануть на кордоні з Росією і будь-який постріл з її боку означатиме, що це постріл у бік ООН. А це тягне за собою величезні санкції. Це варіант Північного Кіпру, коли на кордоні будуть стояти військові ООН", – підкреслив він.

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Росії "перекриють кисень"

"Також на кордоні з Росією може бути залучений міжнародний контингент країн гарантів безпеки України, які створять щось на кшталт військової місії", – наголосив Жданов.

Він припустив, що такий контингент можуть створити країни "Великої сімки". І тоді, якщо пролунають постріли з боку країни-агресорки по Україні, на Росію чекатиме війна з цією коаліцією.

На його думку, ця коаліція може запровадити санкції проти Росії. Наприклад, у разі порушення домовленостей Москві, умовно кажучи, можуть "перекрити кисень" в якихось дуже болючих для неї сферах.

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