Это гарантирует победу Украины: всего 3 шага Европы могут приблизить поражение России в войне

В Европе пройдет ряд встреч, которые направлены на поиск дальнейших шагов по поддержке Украины. В случае решительных и консолидированных решений, Россия может почувствовать серьезные последствия.

Украине нужно дипломатически способствовать тому, чтобы Европа поняла, что Россия угрожает и ей. Политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в эфире 24 Канала заявил, что этого можно добиться на следующих встречах с европейскими лидерами.

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Как гарантировать победу Украины против России

Вскоре Украина проведет ряд встреч с европейскими партнерами. 10 и 11 июля в Риме запланирована Конференция по восстановлению Украины, на которую должен приехать и спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Также 10 июля уже в Великобритании должна состояться новая встреча "коалиции желающих", где соберутся представители 30 стран.

Предполагаю, что будут говорить о реализации предложения Украины о покупке американского оружия. Параллельно интересно, или синхронизировано проведут встречи в Италии и в Великобритании. Это будет знаково и будет определять, действительно ли это о планировании совместных следующих шагов, или попытки решить тактические вопросы,

– отметил Игорь Чаленко.

Конечно, для Украины важно, чтобы Европа осознавала, что у нас общий враг и бороться с ним необходимо вместе. По мнению политолога, есть три главные составляющие успешного противодействия российской агрессии:

увеличение поставок вооружения Украине;

усиление санкций на Россию;

дипломатическое давление.

"Это три кита, которые будут гарантировать нам стратегическую победу. Если мы не будем отступать от них, это поможет нейтрализовать российскую угрозу не только для Украины. Ведь сейчас есть вероятность новой агрессии россиян на страны НАТО, которую еще и может стимулировать Китай", – отметил политолог.

Говорится о предупреждении генсека НАТО Марка Рютте. Недавно он сообщил, что Китай может поощрить Россию к нападению на одну из стран Альянса, таким образом отвлекая внимание блока от собственной подготовки нападения на Тайвань. К слову, ранее Рютте прогнозировал, что Россия может прибегнуть к военной агрессии против Эстонии.