У "большой России" нет корней, она уже начинает их искать в Иерусалиме, - Рыбачук

Владимир Путин прав, когда называет русско-украинскую войну экзистенциальной. Если Украина докажет, что она суверенное государство с собственной историей, то Россия останется без "корней".

Для украинцев это больше, чем просто война, сообщил в эфире 24 канала глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Речь идет о потере Россией истории.

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"Великая Россия" потеряет корни

"На берегах Днепра Владимир Великий крестил Русь, у нас тысячелетняя история. А где же тогда тысячелетняя история России? Московии примерно 800 с чем-то лет, Петр I начал расширять Московию в 1700-х годах. Это же не история!", - считает глава "Центра совместных действий".

По мнению Рыбачука, независимая суверенная Украина со своей историей отнимет все, что было украдено Екатериной II и присвоено российскими пропагандистами. У "великой России" в таком случае просто не будет "корней".

Они уже в Иерусалиме начинают искать "корни". Это для них серьезные вопросы. Где Россия? Где этот "исконно-русский" парень? Где он жил? В каком месте России, на каких берегах? Какая его славная история?,

– объяснил глава аналитико-адвокационной организации.

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У россиян имперский синдром

Олег Рыбачук напомнил, что Москва еще относительно недавно платила дань золотоордынским ханам, выдававшим ярлыки управления Московией. Это унизительная история и для русской верхушки это очень важно.

"Россияне имеют этот имперский синдром. У них есть гордость, что они велики и имеют историю в тысячу лет. И для них это реальная проблема, которую нельзя недооценивать, потому что это проблема идентичности", – считает глава "Центра совместных действий".

У русских нет идеи раскаяния

По мнению Олега Рыбачука, у россиян нет идеи раскаяния, поэтому пройдет много поколений, когда украинцы смогут построить какие-то отношения с Россией.

Россия удручала Украину и убивала украинцев 300 – 400 лет. И я не представляю российского руководителя, который бы встал на колени и просил за это прощение,

– заверил глава аналитико-адвокационной организации.

Рыбачук считает, что украинцы отлично понимают, кто они и эта война привлекла внимание к тому, что такое Украина.

"Уже никто из таксистов в Европе не будет говорить "Киев – это Россия или где-то рядом" или что мы один народ. У нас расцветает элита, история. Россияне растеряны и не знают, на чем строить их причудливый замок величия. А без этого империя не может существовать", – уверен Олег Рыбачук.

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