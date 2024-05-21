Украина может выиграть войну, несмотря на неудачи последних месяцев, – Зеленский

Зеленский призвал западных союзников активнее помогать Украине, сбивая российские ракеты и дать нашим военным больше свободы в ударах по территории России западным оружием. По его словам, Украина способна победить в этой войне.

Владимир Зеленский заявил, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения по военной поддержке Украины. По его словам, ускорение передачи помощи поможет достичь Украине успеха на поле боя.

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Украина все еще имеет неплохие шансы

Президент Украины в интервью западному изданию сказал, что позволил бы другим оценивать его работу как лидера страны, которая находится в состоянии войны, но он выразил благодарность украинскому народу за его стоицизм перед лицом беды. Он также настаивал, что Украина все еще может выиграть войну, несмотря на неудачи последних месяцев.

Я считаю, что нам нужно пройти этот путь до конца, и желательно выйти победителями. Хотя сегодня все несколько скептически смотрят на слово "победа", я понимаю, что это трудно, потому что это долго,

– сказал Зеленский.

Как западная помощь приблизит Украину к победе