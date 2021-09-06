"Аж слезы на глазах": флаг Украины пролетел над оккупированным Донецком – впечатляющие фото
Источник:24 канал
Украинские патриоты подняли в небо над временно оккупированным Донецком сине-желтый флаг. Таким образом они порадовали сограждан и напомнили наемникам России, кому принадлежат земли Донбасса.
Фотографии полета флага Украины обнародовали в социальных сетях.
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На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск – Марш Защитников (Киев) – Авдеевка. Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям "Победили фашистов, победим и рашистов" Слава Украине!
– отметили в твиттере "Рядовой Жолудь".
- Флаг прикрепили к воздушным шарикам, которые подняли его в небо.
Флаг Украины пролетел над оккупированным Донецком / Фото с твиттера "Рядовой Жолудь"
Украинцы в восторге
Украинские граждане выразили восхищение в комментариях в соцсетях:
- "Аж слезы на глазах. Боже, ты знаешь, что делать. Всем причастным – моя искренняя благодарность".
- "Мы и наши донецкие родственники передаем вам огромное Спасибо! Все будет Украина!".
- Прекрасно, горжусь всеми вами, друзья, Респект всем, кто принес этот флаг на Марш! Волонтеры, которые организовали это действо и запустили флаг на Донецк, вы невероятные! Спасибо!".
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