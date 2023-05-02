Уже иначе видят возможный результат, – Резников рассказал, что такое победа Украины для Запада

Уже 433 сутки полномасштабной войны наши защитники героически борются против российского агрессора. Что такое победа Украины для западных партнеров, объяснил министр обороны.

Алексей Резников подчеркнул, что меняется как отношение западных лидеров к полномасштабной войне в Украине, так и оценка возможного сценария ее завершения.

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Как западные партнеры видят победу Украины

Глава оборонного ведомства напомнил, что подавляющее большинство стран-союзниц сначала не верили, что Украина способна не просто сопротивляться, а побеждать. Однако каждая операция освобождения от захватчиков Киевщины, Черниговщины, Сумщины, потопление "Москвы", а еще деоккупация Харьковщины и Херсона давала западным партнерам понимание, что мы не просто выживаем, поэтому нужно помочь и дождаться победы.

По словам Резникова, чем больше у нас успехов, тем больше союзники понимают, что хотят быть партнерами в этой победе. Кроме того, когда люди увидели ужасы Бучи, Ирпеня, Изюма, Балаклеи, мир содрогнулся, что это армия россиян-насильников, мародеров и убийц.

Меняется и эволюция, и в головах лидеров стран, и они уже иначе видят возможный результат, верят в то, что может быть победа Украины уже осознанно. И потому они по-другому планируют, где и как нам помочь,

– подчеркнул министр.

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"На условиях Украины"

Глава Минобороны добавил, что подавляющее большинство партнеров уже понимают, что речь идет о победе в виде выхода на границы 1991 года.

"Даже если они думают о каких-то очередных уровнях эскалации, каких-то там красных линиях – это звучит все меньше и меньше, тише и тише, и они все уже говорят: "Переговоры? Окей! Мы поддерживаем Украину, когда она будет готова, и на условиях Украины", – подытожил Резников.