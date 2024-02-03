Уроки морской войны: как мир реагирует на успешные украинские операции в Черном море

Украинские военные серьезно взялись за подводное погружение черноморского флота России. То, как они это делают, восхищает военное сообщество всего мира.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил 24 Каналу, что события на море, несмотря на меньшее значение, чем на суше, вызывают особый пиетет. Как известно, экс-офицер ВМС Бельгии Фредерик Ван Локерен насчитал 11 поврежденных или уничтоженных российских кораблей.

К теме Россия проигрывает битву за Черное море, – в The Economist назвали ключевые моменты успеха Украины

Нынешние события в акватории Черного моря проецируют на рассуждения о том, как будет выглядеть морская война теперь или в ближайшем будущем. Действия украинцев и события в целом очень показательны.

Страна, которая имеет большой черноморский флот, против страны, у которой флота почти нет. Однако Россия сталкивается с серьезными проблемами, несет колоссальные боевые потери, в частности от применения новых революционных средств, как безэкипажные катера дистанционного управления,

– отметил Шарп.

По его словам, действия украинцев воспринимают как эффектные и эффективные.

Влияют ли уничтоженные корабли на ход войны

Несмотря на медийность и материальный ущерб для России, уничтожение кораблей черноморского флота мало влияет на ход войны. Однако есть еще один важный аспект.

Украинский экспорт по Черному морю, несмотря на удары по портам и другие эксцессы, работает. Это знак того, что морская война имеет значение,

– подчеркнул Шарп.

Еще одной показательной победой Украины в Черном море стало затопление российского ракетного катера "Ивановец" ночью 1 февраля.

"Ивановец" пошел на дно: основное