В США из тюрьмы сбежали 10 заключенных, среди них –обвиняемые в убийстве

Десять заключенных сбежали из исправительного центра в Новом Орлеане, сломав стену камеры и перелезши через забор. Среди беглецов – подозреваемые в убийствах.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о побеге заключенных в США

Побег из исправительного центра в Новом Орлеане произошел в ночь на пятницу. Группа заключенных в возрасте от 19 до 42 лет взломала раздвижные двери камеры, вырвала из креплений умывальник и туалет, после чего пробила проход через стену.

Далее беглецы выбрались через грузовую рампу и перелезли через внешний забор. Камеры наблюдения зафиксировали, как они пересекают автомагистраль.

Двух из них задержали уже в тот же день. Известно, что одного из них обнаружили под автомобилем на парковке отеля во Французском квартале. Остальные восемь остаются на свободе, их активно разыскивают.

Шериф округа Орлеан Сьюзен Гатсон предполагает, что побег могли организовать с помощью изнутри. Один из сотрудников учреждения, который видел происшествие на камерах, вовремя не доложил об инциденте шерифу. По данному факту в настоящее время проводится отдельное расследование.

Начальник полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик также раскритиковала задержку в сообщении о побеге – ее ведомство узнало об инциденте только через два часа после того, как исчезновение заключенных обнаружили во время планового подсчета.

Также известно, что некоторые из беглецов фигурируют в делах о тяжких преступлениях, включая убийства. Из-за возможной угрозы правоохранители провели спецоперации по защите потенциальных жертв – в частности, одну семью эвакуировали из дома.

Напомним, что не так давно президент США Дональд Трамп приказал возобновить работу федеральной тюрьмы Алькатрас для содержания самых опасных преступников. По его словам, это должно стать "символом закона, порядка и справедливости".